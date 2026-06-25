Il Milan ha respinto l'offerta del New York City per Pulisic: l'attaccante non è sul mercato

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Secondo quanto riferisce ESPN, il Milan ha ha respinto l'offerta del New York City per Christian Pulisic in quanto per i dirigenti milanisti il giocatore non è assolutamente in vendita. Nelle scorse ore si è parlato di una ricca offerta che il club della Mls aveva messo sul piatto per l'attaccante americano, il quale però non è sul mercato e per il Diavolo è incedibile. Gerry Cardinale, patron rossonero, vuole trattenere tutti i suoi big, compreso il suo connazionale che ha un contratto con il Diavolo fino al 2027, ma il club di via Aldo Rossi ha l'opzione per prolungarlo di un altro anno.

In questo momento, sempre secondo le fonti riportate da ESPN, Pulisic è concentrato solo sul Mondiale che sta giocando con la sua nazionale. Dopo il buon impatto nella prima partita contro il Paraguay, l'attaccante rossonero è stato costretto a saltare la seconda sfida contro l'Australia per un problema al polpaccio. Ora però sta bene, ha smaltito l'infortunio e sarà regolarmente a disposizione del ct Mauricio Pochettino per l'ultima partita del girone contro la Turchia.