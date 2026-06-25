Mondiali, altra vittoria per il Messico: 3-0 alla Repubblica Ceca. Gimenez in campo dal 63'
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Il Messico di Gimenez ha vinto ancora e ha chiuso da primo il Girone A del Mondiale. L'attaccante rossonero è entrato in campo nella ripresa
Il Messico ha portato a casa la terza vittoria in tre partite e ha chiuso così a punteggio pieno il Girone A del Mondiale: dopo Sudafrica e Corea del Sud, la nazionale del ct Aguirre ha sconfitto anche la Repubblica Ceca con un netto 3-0 (gol di Chavez Garcia, Quinones e Fidalgo) e si è qualificata così ai sedicesimi da prima (gli africani hanno chiuso invece al secondo posto).
Santiago Gimenez, che sembrava dovesse partire titolare, non ha giocato dall'inizio, ma è entrato in campo al 63' al posto di Martinez. Dopo gli zero minuti contro il Sudafrica e i dieci minuti contro la Corea del Sud, sta aumentando il minutaggio dell'attaccante del Milan che è ancora alla ricerca del suo primo gol in questo Mondiale.
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