Pulisic ok per la Turchia, Pochettino: "Dobbiamo ancora decidere se farlo partire dal 1' o se metterlo in campo nella ripresa"

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Il ct degli Stati Uniti ha confermato che Pulisic sarà a disposizione per la Turchia, ma deve ancora decidere se schierarlo o meno titolare

Intervenuto in conferenza stampa in vista dell'ultima partita del girone con la Turchia, Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, ha dato questo aggiornamento sulle condizioni di Christian Pulisic che torna a disposizione dopo aver saltato l'ultima gara contro l'Australia per un problema al polpaccio: "Dobbiamo decidere se è possibile farlo giocare dall'inizio o se può partire dalla panchina e avere la possibilità di entrare magari nel secondo tempo. Questa è la situazione" le sue parole riportate da ESPN.

Nelle scorse ore, era stato lo stesso Pulisic ad annunciare il suo ritorno in campo contro la Turchia: "Mi sento bene. Mi sono unito alla squadra un paio di giorni fa e sì, spero di poter dare il mio contributo giovedì, senza dubbio. Ovviamente, non so se potrò giocare subito tutti i 90 minuti, ma vedremo".