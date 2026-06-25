Modric festeggia le 200 presenze con la Croazia: "Orgoglioso di aver disputato 200 partite con la mia maglia preferita"

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Contro Panama, il centrocampista rossonero Luka Modric ha giocato la sua 200^ presenza con la maglia della Croazia

Luka Modric ha festeggiato contro Panama, gara vinta 1-0 dalla sua Croazia grazie ad un gol di Budimir, la sua 200^ presenza con la maglia della nazionale. Un traguardo storico che il centrocampista del Milan ha voluto celebrare con questo post su Instagram: "Orgoglioso di aver disputato 200 partite con la mia maglia preferita e felice per un'importante vittoria! Andiamo avanti insieme verso nuove vittorie!".

Il campione croato, che dopo il Mondiale deciderà se proseguire o meno per un altro anno la sua avventura al Milan, è stato festeggiato da tutti i compagni in campo e anche dal Milan sui social dove ha pubblicato questo messaggio accompagnato dalla foto di Modric portato in trionfo dai compagni: "200 presenze. Classe infinita. Congratulazioni, Luka!".