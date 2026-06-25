Biasin sicuro: “Il trambusto societario può portare i giocatori a guardarsi intorno, serve che gli si diano certezze”

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Fabrizio Biasin evidenzia quello che secondo lui potrebbe essere un problema per il mercato in uscita del Milan.

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di quello che secondo lui potrebbe essere un problema in Casa Milan per il mercato. Queste le sue parole.

"Secondo me la cosa che deve spaventare in casa Milan è il fatto che tutto questo trambusto generato nell'ultimo mese ti porta tanti giocatori che hanno mercato a guardarsi intorno. Forse tanti si sono un po' spaventati da quello che è successo e siccome i giocatori pensano giustamente ai fatti loro, bisogna stare attenti, ci vuole qualcuno che dica "No, signori, non è che adesso non giochiamo più a calcio, vogliamo costruire una bella squadra, vogliamo fare questo, vogliamo fare quell'altro". Gli dia certezza e li convinci a a ad andare avanti assieme".