Pellegatti rivela: “Obiettivo della società avere l’attaccante al raduno”

Pellegatti rivela: “Obiettivo della società avere l’attaccante al raduno”MilanNews.it
Oggi alle 13:00News
di Andrea La Manna
Pellegatti parla del mercato in entrata del Milan e di quella che è la priorità per la società.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti parla del mercato del Milan e della volontà del comitato tecnico riguardo un ruolo specifico. Queste le sue parole.

"L'intenzione del comitato tecnico, cioè di Cardinale, Calvelli, Castelblanco, Gardiner e Almstad, è quella di annunciare, comunicare, avere entro il giorno del raduno il nuovo centravanti. Il Milan è concentrato solo su questo acquisto. In questo momento il Milan non è distratto da altri ruoli, da cessione, da acquisti in altre posizioni del campo. II Milan vuole chiudere al più presto il nuovo centravanti".