Ibra elogia il lavoro di Deschamps con la Francia: "La gente pensa che sia facile, ma..."

Ibra elogia il lavoro di Deschamps con la Francia: "La gente pensa che sia facile, ma..."MilanNews.it
Oggi alle 13:36News
di Enrico Ferrazzi
Zlatan Ibrahimovic ha elogiato il lavoro sulla panchina della Francia di Didier Deschamps

Dopo la vittoria di qualche giorno della Francia contro l'Iraq per 3-0, Zlatan Ibrahimovic, opinionista per Fox Sports durante questo Mondiale, ha elogiato il ct francesce Didier Deschamps. Ecco le parole delo svedese ripotate da tuttomercatoweb.com: "Ci sono pochi giocatori incredibili che sono stati anche degli allenatori incredibili. 

Aveva già vinto una Coppa del Mondo, ha vinto una Nations League, ha perso una finale dell'Europeo e una di Coppa del Mondo... La gente pensa che sia facile, perché ha molte stelle sul campo, ma non è facile, ci sono così tante stelle in giro che bisogna essere bravi a dirigere, ad avere il controllo".