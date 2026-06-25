Ibra elogia il lavoro di Deschamps con la Francia: "La gente pensa che sia facile, ma..."
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Zlatan Ibrahimovic ha elogiato il lavoro sulla panchina della Francia di Didier Deschamps
Dopo la vittoria di qualche giorno della Francia contro l'Iraq per 3-0, Zlatan Ibrahimovic, opinionista per Fox Sports durante questo Mondiale, ha elogiato il ct francesce Didier Deschamps. Ecco le parole delo svedese ripotate da tuttomercatoweb.com: "Ci sono pochi giocatori incredibili che sono stati anche degli allenatori incredibili.
Aveva già vinto una Coppa del Mondo, ha vinto una Nations League, ha perso una finale dell'Europeo e una di Coppa del Mondo... La gente pensa che sia facile, perché ha molte stelle sul campo, ma non è facile, ci sono così tante stelle in giro che bisogna essere bravi a dirigere, ad avere il controllo".
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