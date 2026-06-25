L'Italia e la scelta del nuovo ct, Zazzaroni: "Marotta non è il padrone della FIGC. Non si può trattare Malagò come un ragazzo di bottega"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così sulle pagine del giornale romano in edicola oggi il ruolo di Beppe Marotta nella scelta del nuovo ct dell'Italia: "Della Federcalcio, che ha eletto con percentua-li da ex blocco sovietico, applausi, commozione e buoni propositi il proprio presidente non più di settantadue ore fa, Marotta è un semplice consigliere. Un consigliere molto ascoltato e rispettato, è fuor di dubbio, ma non il padrone. Ne consegue che la pretesa di commissariare ab origine i ragionamenti di Giovanni Malagò sul nuovo tecnico della Nazionale e indirizzare la potente macchina pallonara verso la scelta di un allenatore che non sia Mancini brilla al tempo stesso come un arbitrio e un'inaccettabile ingerenza. Non si può chiamare in soccorso un dirigente del valore internazionale di Malagò per poi trattarlo come un ragazzo di bottega e non si possono armare conventio ad excluden-dum (influenza lotitiana) sul nome di un tecnico, Roberto Mancini, appunto, che potrà non essere simpatico (non lo era neanche da giocatore) ma è un allenatore che con i club ha vinto ovunque e resta il primatista assoluto (al mondo) di partite consecutive in Nazionale senza sconfitte. Trentasette totali, per tre anni esatti di gioia in cui - oggi sembra fantascienza - battevamo Olanda, Spagna e Inghilterra, passeggiavamo con la Turchia, irridevamo la Bosnia e vincevamo un Europeo.

Come ricordavo giorni fa, bisogna provare a essere seri, a non sprofondare nel ridicolo e stare attenti, attentissimi, a non cadere nella trappola del paradosso. Perché se poi scoprissimo che l’avido Mancini è stato fatto fuori per una questione etica e il candidato di Marotta, abituato a stipendi meritatamente robusti, recalcitrasse di fronte all’offerta della Figc e per aiutarlo a convincersi si fosse costretti a ricorrere all’autotassazione (consigliata? Suggerita? Imposta?) degli stessi club di serie A, allora sì che ci sarebbe da ridere. O da piangere? Antonio Conte è uno dei migliori tecnici al mondo, lo ammiro da sempre: merita di nuovo la panchina azzurra, ma dovrà essere una scelta esclusiva di Malagò. Le mani della Lega calcio sul ct della Nazionale fanno rabbrividire. Anche se - qualcuno me lo ricorderà certamente - i club sono il motore del sistema. Mancini o Conte, Conte o Mancini: decida il neopresidente. Che non ha cambiali da pagare".