Avv. Raimondo evidenzia: “Modello Liverpool ha una pianificazione decennale, quello del Milan un’estate”

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L’avvocato Felice Raimondo sottolinea la prima grande differenza tra il modello societario del Liverpool e quello del Milan.

Nel suo canale YouTube, l'avvocato Felice Raimondo ha analizzato la nuova struttura societaria del Milan e ha elencato quali sono le differenze con quella del Liverpool, a detta di molti la fonte d'ispirazione di Cardinale. Queste le sue parole.

"Per capire dove sta andando il Milan, dobbiamo prima guardare al suo benchmark di riferimento, il Liverpool di Fenway Sports Group. La macchina sportiva inglese capace di vincere Champions League e Premier League non è nata dall'oggi al domani. È il frutto di un decennio di sedimentazione costruito attraverso tentativi, errori e una graduale ma inesorabile centralizzazione del potere nelle mani del CEO Football Michael Edwards. La realtà in casa Milan invece è radicalmente diversa e nasce da un'emergenza, quella del 25 maggio 2026. In quella data con un laconico comunicato, la proprietà Redbird ha liquidato simultaneamente allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato, azzerando i vertici dell'area sportiva. Il nuovo modello non è quindi il risultato di una pianificazione decennale, ma una struttura nata in un'unica estate in parte a causa di rifiuti esterni e in parte per l'impossibilità di chiudere certi contratti che ha costretto il club a elevare dei puri analisti interni a ruoli operativi di primissimo piano".