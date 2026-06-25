Stati Uniti, Pulisic sul problema al polpaccio: "Non ho mai temuto che fosse un infortunio grave"

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Christian Pulisic ha saltato l'ultima gara degli Stati Uniti contro l'Australia per un problema al polpaccio. Ora è pronto a tornare in campo

Christian Pulisic, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato l'ultima partita degli Stati Uniti al Mondiale contro l'Australia per un problema al polpaccio, sarà regolarmente a disposizione del ct Mauricio Pochettino per la terza partita del girone contro la Turchia. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante del Milan come riporta ESPN: "Mi sento bene. Mi sono unito alla squadra un paio di giorni fa e sì, spero di poter dare il mio contributo giovedì, senza dubbio. Ovviamente, non so se potrò giocare subito tutti i 90 minuti, ma vedremo".

Contro l'Australia non è sceso in campo, ma è stato comunque vicino ai suoi compagni di squadra: "Ovviamente ho provato emozioni diverse non potendo giocare, ma mi è piaciuto stare a bordo campo con la squadra. Volevo essere lì e non potrei essere più felice e orgoglioso di come i ragazzi hanno gestito tutta la situazione. Avevo fiducia in loro. Sapevo che ce l'avrebbero fatta. Siamo una squadra fantastica e mi sto godendo questa esperienza".

Pulisic è tornato poi a parlare dell'infortunio al polpaccio: "Onestamente, non ho mai temuto che fosse un problema grave. Ho sentito un piccolo fastidio, ma sono riuscito a resistere nel primo tempo contro il Paraguay grazie all'adrenalina. Poi non ero ancora del tutto pronto per la gara contro l'Australia, ma non ho temuto niente di peggio di quello che è effettivamente successo. Non sono mai stato fermo. Mi sono allenato duramente tutti i giorni, non credo che sia abbastanza tempo per perdere la forma. Ho lavorato con la palla tutti i giorni, quindi, dopo un paio di sessioni di allenamento, credo di essere pronto".

Da capire se Pochettino lo metterà subito titolare contro la Turchia e se farà un po' di turnover: "Credo che tutti in questa squadra siano pronti a dare il massimo. Sosterremo tutti allo stesso modo, chiunque avrà l'opportunità di giocare. Tutti saranno pronti e questo dimostra quanto forte sia la nostra squadra".