La Svizzera batte il Canada 2-1 e chiude primo il girone. Zero minuti per Jashari

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La Svizzera ha battuto il Canada e si è qualificata ai sedicesimi del Mondiale da prima del girone. Jashari è rimasto in panchina per tutta la partita

La Svizzera ha battuto 2-1 ieri sera il Canada e con questo successo ha chiuso al primo posto con 7 punti il girone B, qualificandosi così ai sedicesimi di finale. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa: vantaggio degli svizzeri al 46' con Vargas, poi al 57' è arrivato il raddoppio con Manzambi. I canadesi hanno provato a riaprire la partita al 76' con David P., ma non sono riusciti a completare la rimonta e sono usciti così dal campo sconfitti. Nonostante questo ko, anche il Canada, che ha chiuso al secondo posto in classifica, ha strappato il pass per il prossimo turno.

Anche questa volta il centrocampista rossonero Ardon Jashari è rimasto in panchina per tutta la partita, com'era già successo qualche giorno fa nel match contro la Bosnia. In questo Mondiale, il giocatore del Milan ha collezionato finora solo pochi minuti nella gara di esordio della sua Svizzera contro il Qatar, quando è entrato in campo all'89.