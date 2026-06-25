Gimenez non pensa al suo futuro: "Dopo il Mondiale vedremo cosa succederà. Sono totalmente concentrato sulla Coppa del Mondo"

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Santiago Gimenez ha rilasciato un'intervista durante la quale non ha voluto parlare del suo futuro perchè al momento è concentrato solo sul Mondiale con il Messico

Santiago Gimenez, in campo nella notte italiana dal 63' nel 3-0 del suo Messico contro la Repubblica Ceca, ha rilasciato nelle scorse ore un'intervista a TV Azteca, nella quale ha parlato anche del suo futuro al Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "L’accordo che abbiamo preso era quello di lasciare tutto nelle sue mani, quelle del mio agente, e di non parlarmi di nulla almeno finché sarò qui con la mia nazionale. Dopo il Mondiale vedremo cosa succederà, però l’accordo era questo: non toccare l’argomento durante il Mondiale. Per ora questa possibilità non mi toglie il sonno.

Sono totalmente concentrato sulla Coppa del Mondo. Sono cose che si vivono pochissime volte nella vita, al massimo sei, come vediamo oggi. Però credo che siano dei momenti unici, che voglio sfruttare al massimo, e non voglio distrarmi con cose che non sono nemmeno nelle mie mani. Sento di voler lasciare tutto anche nelle mani di Dio, io mi concentro su quello che devo fare e basta”.