Coppa Italia 26/27, svelato il tabellone: possibile derby in semifinale
MilanNews.it
La Lega Serie A ha presentato il tabellone della nuova edizione della Coppa Italia: questo il possibile percorso del Milan
Nella giornata odierna la Lega Serie A ha pubblicato anche il tabellone per la Coppa Italia 2026/27. Il Milan comincerà il suo percorso nella coppa Nazionale agli ottavi di finale, che saranno giocati il 2 dicembre 2026, il 16 dicembre 2026 e il 13 gennaio 2027.
Nella stessa parte del tabellone dei rossoneri anche il Como, che potrebbe essere l’avversario dei quarti di finale, Inter e Bologna: in semifinale potrebbe esserci il derby. Sfiderà il Milan agli ottavi una tra Torino, Carrarese, Monza ed Avellino.
Pubblicità
News
Gimenez non pensa al suo futuro: "Dopo il Mondiale vedremo cosa succederà. Sono totalmente concentrato sulla Coppa del Mondo"
Cosa sta facendo Amorim in questi giorni? Ha dato un’occhiata al calendario tostissimo? Se fossi in Allegri mi comporterei così…di Franco Ordine
Le più lette
1 Cosa sta facendo Amorim in questi giorni? Ha dato un’occhiata al calendario tostissimo? Se fossi in Allegri mi comporterei così…
2 De Stefano (La Verità) svela: “Ibra può comprare delle azioni del Milan ad un valore predefinito che lo portano a guadagnare”
Primo Piano
Primo PianoMa come funziona questo comitato tecnico? Ecco i passaggi per il mercato e ricerca dei giocatori del Milan
Primo PianoMilan, quanto spazio economico liberano i calciatori in uscita? Sarà un'estate di incastri e idee
Carlo PellegattiVia Aldo Rossi-Downtown Manhattan. Come Gene Hackman. Sfogliando Skyscanner. Un verso di Leopardi
Antonio VitielloPrimo PianoCardinale, quante contraddizioni. Perso un mese per scegliere male. Chi sosterrà Amorim? L’influenza di Ibra…
Pietro MazzaraPrimo PianoClamoroso: stop ai casting! Tutti i nomi della struttura sportiva del Milan. Il magic touch di Cardinale è già un all-in
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com