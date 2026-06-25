Calciomercato estivo, -4 allo start: le date delle due finestre di mercato 26/27
C'è un cambio sostanziale nel calendario della nuova stagione che sta per iniziare. Si tratta della data di inizio della sessione estiva di calciomercato. Siamo stati abituati a vedere, negli anni, il mercato cominciare a partire dal 1° luglio che è anche un po' la data che segna l'inizio del nuovo anno sportivo. Questa volta il fischio di inizio è stato anticipato al 29 giugno. Dunque mancano solamente cinque giorni all'inizio del calciomercato.
CALCIOMERCATO, LE DATE UFFICIALI DELLA STAGIONE
SESSIONE ESTIVA: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
SESSIONE INVERNALE: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.
Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio Federale ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan