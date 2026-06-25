Serie A 2026/27, le date di anticipi e posticipi. Gli impegni del Milan
La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi per le prime 5 giornate della Serie A 2026/27. Di seguito tutti gli impegni del Milan e la loro assegnazione televisiva.
SERIE A 26/27, LE DATE DELLE PRIME 5 GIORNATE DEL MILAN
1^ GIORNATA SERIE A 26/27
Torino-Milan, domenica 23 agosto ore 20.45 - DAZN/SKY
2^ GIORNATA SERIE A 26/27
Milan-Venezia, venerdì 28 agosto ore 20.45 - DAZN
3^ GIORNATA SERIE A 26/27
Juventus-Milan, domenica 6 settembre ore 20.45 - DAZN
4^ GIORNATA SERIE A 26/27
Lazio-Milan*, sabato 12 settembre ore 18 OPPURE domenica 13 settembre ore 20.45 - DAZN
5^ GIORNATA SERIE A 26/27
Milan-Lecce, domenica 20 settembre ore 20.45 - DAZN
*Se la società Juventus giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45. Se la società Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle ore 20.45.
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