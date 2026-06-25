Avv. Raimondo fa notare: “Calvelli ha potere di firma solo fino ai 10 milioni, questo crea un ritardo strutturale enorme”

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L’avvocato Felice Raimondo sottolinea la prima grande differenza tra il modello societario del Liverpool e quello del Milan.

Nel suo canale YouTube, l'avvocato Felice Raimondo ha analizzato la nuova struttura societaria del Milan e ha elencato quali sono le differenze con quella del Liverpool, a detta di molti la fonte d'ispirazione di Cardinale. Queste le sue parole.

"L'amministratore delegato operativo Massimo Calvelli gode di un'autonomia a firma singola solamente per operazioni fino a 10 milioni di euro. Ma sappiamo benissimo che nel calcio di oggi un centrocampista o un attaccante di livello sfondano facilmente questa soglia. Per operazioni tra i 10 e i 100 milioni di euro è richiesta la firma congiunta con Gerry Cardinale o Paolo Scaroni. Immaginatevi in piena sessione estiva tra fusi orari e scadenze brucianti. La necessità di un'approvazione da New York per ogni cessione da 40 milioni oppure un acquisto da 30 Milioni rischia di creare un ritardo strutturale enorme, un vero e proprio punto di pressione che i club venditori sfrutteranno al loro vantaggio".