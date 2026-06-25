Nazionale, Malagò spinge per la coppia Conte-Maldini. E Zola è pronto ad affiancarli

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Giovanni Malagò spinge per portare Conte sulla panchina della nazionale e Paolo Maldini come responsabile.

Mentre milioni di italiani si stanno godendo i Mondiali dal divano, senza poter vedere gli azzurri scendere in campo, la Nazionale italiana è chiamata a ripartire dalle basi per rifondare tutto il movimento calcistico. Con l'elezione del nuovo presidente federale, Giovanni Malagò, adesso si può pensare a chi siederà sulla panchina della Nazionale. Come riporta la Gazzetta dello Sport il preferito è Antonio Conte, in uscita dal Napoli, ritenuto il migliore per quelli che sono gli obiettivi degli azzurri.

In coppia con il salentino Malagò sta spingendo molto per Paolo Maldini, con l'ex dirigente rossonero che avrebbe un ruolo inedito e molto centrale che unisce settore tecnico e giovanili. Affianco a Paolo Maldini ci potrebbe essere Gianfranco Zola, reduce dall'esperienza sulla riforma dei giovani in Serie C, pronto a portare il suo contributo per cambiare il calcio in Italia.