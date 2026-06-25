FIGC, mercoledì prossimo il primo Consiglio Federale dopo l'elezione di Malagò: i punti all'ordine del giorno
Come riporta il sito della FIGC, mercoledì prossimo andrà in scena la prima riunione del Consiglio Federale dopo l’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente: "È stata convocata per le ore 15 di mercoledì 1° luglio la riunione del Consiglio Federale, la prima dopo l’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbali della riunione dello scorso 26 maggio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti:
informativa del segretario generale;
elezione dei vice presidenti federali ai sensi dell’art.24, comma 7, dello Statuto Federale;
Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2026/2027: provvedimenti conseguenti;
esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione 2026/2027: provvedimenti conseguenti; varie ed eventuali".
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