Padovano duro: “Che tristezza vedere il Milan così, stanno calpestando la storia del club”

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Padovano esterna tutta la sua contrarietà alle decisioni di Gerry Cardinale nella gestione del Milan

Durante l'ultima puntata del podcast di Sportium Fun, Michele Padovano, ex attaccante tra le altre della Juventus, si è espresso così sul Milan e sulla sua proprietà. Queste le sue parole.

"Che tristezza vedere il Milan ridotto così, è una situazione imbarazzante. Il fondo pensa solo alla questione stadio e stanno calpestando la storia di un club glorioso e vincente. Non capisco le mosse di Cardinale che ha promosso le seconde file dirigenziali al timone del club e soprattutto il ruolo di Ibrahimovic":