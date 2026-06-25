MN - Eranio su Leao: "È un talento in tante cose, però è troppo discontinuo"

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Stefano Eranio e Roberto Donadoni hanno detto la loro su Rafael Leao nel corso dell'ultima puntata di "Derbyssimo Legends x MilanNews"

Nel corso del quarto appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews" (CLICCA QUI per vedere la puntata completa su YouTube), Stefano Fisico ha detto la sua su Rafael Leao: "A me dispiace. Leao è un talento in tante cose, ed avrebbe anche la possibilità, però è troppo discontinuo. La sua forza è quella di avere il campo aperto, perché poi il resto è tutto istinto perché non si muove neanche bene. Quindi è difficile che possa migliorare, perché se non è migliorato in questi anni di Milan è più un fatto di testa”.

Del numero 10 del Milan ha parlato anche Roberto Donadoni dicendo che: "Le qualità ci sono, e non credo che non possa uscire fuori con più continuità. È relativamente giovane ma deve essere anche fortunato che nel suo percorso trovi gente che non gli dica solo quello che si vuole sentire dire, ma che gli facciano capire cosa è giusto fare. Cosa gli direi? Devi trovarti faccia a faccia e vivere il tempo insieme che ti permetterebbe di toccare i tasti giusti. Posso dirti che quando sono arrivato al Milan, io ero un gioacatore abbastanza innamorato della palla. Mi ricordo una delle prime volte dove Sacchi mi parlò e mi disse che ero un giocatore tecnico, bravo, ma in sostanza risolvevo poco. Quindi mi disse di sfruttare questa mia capacità 30 metri più avanti così da aiutare la squadra a vincere mandando in porta un compagno ad esempio. Magari la gente da fuori vede che in mezzo al campo riesci ad uscirtene in mezzo a tre avversari, però poi in concreto cosa hai ottenuto? Poco. Messaggio questo che mi ha permesso di aprire gli occhi e capire determinate cose. Questa fare Leao non è ancora riuscita a metabolizzarla e fa sì che faccia cose importanti però poi dopo si perde un po' ".