De Santis: "Siamo ad alto rischio di avere un campionato più svuotato"

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Lorenzo De Santis, su TMW Radio, ha parlato così non solo del Milan ma del calcio italiano in generale: "Siamo ad alto rischio di..."

Dopo giorni di analisi e valutazioni approfondite, Gerry Cardinale ha deciso di non nominare un nuovo responsabile per l’area sportiva del Milan. La proprietà rossonera ha preferito puntare su una gestione collegiale, affidando le decisioni strategiche a un gruppo di dirigenti già presenti all’interno del club.

Ruben Amorim avrà un ruolo centrale nel nuovo assetto organizzativo. L’allenatore opererà come manager tecnico, individuando le esigenze della squadra e indicando le priorità da seguire sul mercato. Sarà lui a definire i reparti da rinforzare e il profilo ideale dei futuri acquisti.

Le aree scouting e data analysis avranno il compito di selezionare i giocatori più adatti alle richieste tecniche. L’obiettivo sarà individuare profili coerenti con il progetto sportivo e sostenibili dal punto di vista economico.

La cabina di regia scelta da Cardinale sarà composta da lui stesso, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. Zlatan Ibrahimovic continuerà inoltre a offrire il proprio contributo come Senior Advisor.

Intanto Lorenzo De Santis, su TMW Radio, ha parlato così non solo del Milan ma del calcio italiano in generale: "Siamo ad alto rischio di avere un campionato più svuotato. Se non ci sono soldi e appeal, devi cercare di anticipare i movimenti, rischiare con lo scouting, creando ricchezza e ridare lustro al campionato".