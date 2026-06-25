Pellegatti sul mercato: “Gimenez piace in Portogallo, Pulisic mi sembra destinato ad uscire”

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Carlo Pellegatti fa il punto sul calciomercato rossonero in uscita.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto un punto sul calciomercato rossonero e ha svelato quali sarebbero alcune delle volontà della società rossonera. Queste le sue parole.

"Poi nel mese di luglio si penserà ad altri ruoli e poi alle cessioni: Fofana è sul mercato, Loftus-Cheek è sul mercato, Leao è sul mercato, Gimenez è sul mercato. Ricordatevi quello che vi dico di Gimenez, piace in Portogallo. E poi bisognerà capire, perché poi il mercato del Milan è molto fluttuante, bisogna capire dopo i colloqui di Amorim che cosa abbia capito della voglia di Leao, lo sappiamo che vorrebbe andare, ma soprattutto quella di Pulisic, oggi molto caduco, oggi secondo me più destinato a uscire".