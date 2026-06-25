Dal Messicano rivelano: “Offerta importante del Porto per Gimenez, per Farioli è una priorità”

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Dal Messico riportano un’offerta da 28 milioni più 7 di bonus per Santi Gimenez.

Come riporta Deportes Total MX, il rossonero Santiago Gimenez sarebbe vicino ad indossare la maglia del Porto per la prossima stagione. Il club portoghese sta avanzando nelle trattative perché vuole assicurarsi il numero 7 del Milan che è considerato una priorità dall'allenatore Francesco Farioli. Le cifre di cui si parla sono una base di 28 milioni di euro più 7 milioni di bonus.

Questa stagione Santi ha ampiamente deluso le aspettative, nonostante il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo il messicano ha realizzato ben 0 gol in campionato, siglando l'unica rete in una partita ufficiale in Coppa Italia contro il Lecce.