Avv. Raimondo: “Ibra fantasma dell’organigramma, ma ha un’influenza totale”

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L’avvocato Felice Raimondo sottolinea la prima grande differenza tra il modello societario del Liverpool e quello del Milan.

Nel suo canale YouTube, l'avvocato Felice Raimondo ha analizzato la nuova struttura societaria del Milan e ha elencato quali sono le differenze con quella del Liverpool, a detta di molti la fonte d'ispirazione di Cardinale. Queste le sue parole.

"Poi c'è il tema del fantasma dell'organigramma, cioè Zlatan Ibrahimovic. Ibra non ha alcuna carica ufficiale nella misura camerale del Milan, eppure la sua influenza è totale. In base alle ultime indiscrezioni dei giornali, il suo contratto da un milione di dollari all'anno è stipulato direttamente con Redbird in qualità di operating partner, cioè un manager del fondo americano. Ma il vero dettaglio rivoluzionario è che Zlatan possiede un'opzione call per acquistare quote del club ancorata alla valutazione di 1,2 miliardi di dollari stabilita nel 2022. Questo interesse economico diretto nella valorizzazione dell'asset trasforma Ibrahimovic in un vero e proprio amministratore di fatto. La sua presenza è strutturata con il fondo, è essenziale per le dinamiche interne, ma rimane formalmente invisibile agli occhi della Lega".