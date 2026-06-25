Nuovo stadio a Milano, tra 60 giorni il verdetto del Tar. Intanto emerge un giallo ambientale

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Aggiornamenti sul fronte stadio e partenza dei primi lavori in preparazione del cantiere.

Alcuni dei lavori propedeutici alla preparazione del cantiere per la costruzione del nuovo stadio sono partiti, come la demolizione della biglietteria sud. Ma come riporta SportMediaset, i consiglieri Enrico Fedrighini (Gruppo Misto) e Alessandro Giungi (Pd) hanno denunciato la mancanza di trasparenza e di cartelli del cantiere proprio mentre vicino si teneva il concerto di Tedua. I club hanno prontamente replicato che le opere sono in regola e supportate dalla Scia depositata in Comune il 27 marzo scorso.

BONIFICA OBBLIGATORIA AL PARCO DEI CAPITANI

Inoltre è sorto un giallo ambientale al Parco dei Capitani (tra Via Tesio e San Siro), al momento chiuso al pubblico in attesa di bonifica. Il Comune aveva dichiarato la zona ecologicamente a norma ma, recenti perforazioni commissionate dalle due squadre milanesi, hanno rilevato la presenza di sostanze oltre i limiti di legge che richiedono una bonifica obbligatoria.

ATTESA DEL TAR DELLA LOMBARDIA

Tra 60 giorni ci sarà un momento cruciale per il nuovo stadio legato all'abbattimento di San Siro. La decisione del Tar della Lombardia stabilirà se il cronoprogramma di Inter e Milan, che prevede il lancio della nuova facciata in autunno, potrà proseguire o se subirà uno stop davanti al Consiglio di Stato.