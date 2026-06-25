Francia, verso la Norvegia: Maignan titolare, possibile turno di riposo per Rabiot in mezzo al campo
Domani sera alle 21 Norvegia e Francia si affronteranno a Boston nell'ultimo match del Girone I per stabilire chi passerà ai sedicesimi come prima e chi come seconda (entrambe hanno già la certezza di passare al prossimo turno). In vista di questa sfida, il ct francese Didier Deschamps sta valutando alcune novità nella formazione: per quanto riguarda i giocatori del Milan che fanno parte della squadra transalpina, Mike Maignan sarà ancora titolare tra i pali, mentre Adrien Rabiot potrebbe avere un turno di riposo e potrebbe quindi partire inizialmente dalla panchina.
Lo riferisce Le Parisien che riporta la probabile formazione della Francia contro la Norvegia: (4-2-3-1) Maignan; Gusto, Upamecano, Saliba, Digne o T. Hernandez; Kanté, Koné; Doué, Cherki, Barcola; Mbappé.
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