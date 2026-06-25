Biasin su Leao: “Molte delle cose che ha fatto il Milan passano dai suoi piedi, non so se in Premier lo vogliono”

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Fabrizio Biasin parla della questione Leao e della sua volontà di giocare in Premier League.

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Rafa Leao e della sua volontà di andare a giocare in Premier League. Queste le sue parole.

"Probabilmente dal punto di vista tattico non si è trovato bene con questo nuovo assetto, no? Quello che lo ha portato a giocare molto più davanti e molto meno nella zona del campo che lui preferisce. Quindi magari anche da questo punto di vista lui vorrebbe delle garanzie, cioè tornare nella zona di campo dove comunque ha fatto la differenza, perché nel bene o nel male Leao ha dei numeri importanti. Anche l'altro giorno, 5 minuti ha fatto gol, poi in generale nel Milan, anche con un andamento altalenante, molte delle cose che il Milan ha fatto negli ultimi anni passano dai suoi piedi. Quindi lui vuole andare via, l'ha detto chiaramente, bisogna capire se trova degli estimatori. Non è un incastro facile perché lui non si accontenta di andare via, vuole andare in Premier e io non so se in Premier ci sarà, c'è qualcuno che gli ha messo gli occhi addosso".