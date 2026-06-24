Passerini: "Cardinlae convinto che il Milan vada riportato 'back to the future', cioè spettacolare e vincente. Non come quello di Allegri"

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Carlos Passerini commenta le scelte Cardinale che ha rivoluzionato l'area manageriale del Milan: si va verso un modello anglosassone

Cardinale va all in e si assume la responsabilità dei numerosi cambiamenti apportati alla squadra dirigenziale del Milan: i rossoneri, secondo il numero uno di Redbird, hanno bisogno di allontanarsi dal modello italiano per sposare quello anglosassone. Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, commenta le scelte del proprietario del Milan nel suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24.

"Cardinale è molto convinto di sé, della sua visione, è convinto che il Milan vada riportato, come dice lui, 'back to the future' cioè spettacolare e vincente, non deve essere come quello di Allegri. Il fatto che sia un Milan straniero non preoccupa Cardinale e i risultati dell'anno scorso secondo lui dimostrano che non è necessaria un'anima italiana. La sua svolta sugli stranieri è chiara".