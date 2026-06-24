Modric fa 200 in Nazionale, il Milan lo celebra così: "Classe infinita"

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Anche il Milan si unisce al coro di complimenti per le 200 presenze con la Croazia di Luka Modric, raggiunte al Mondiale

Traguardo storico per Luka Modric nella notte italiana. Il fuoriclasse croato e centrocampista del Milan ha raggiunto le 200 presenze con la maglia della Croazia. Lo ha fatto sul palcoscenico più importante e suggestivo, quello del Mondiale, nella partita che i croati hanno vinto 1-0 contro Panama, rilanciando le proprie quotazioni per il passaggio ai sedicesimi di finale. Immenso Modric che è uno dei giocatori più longevi di sempre e che è stato giustamente celebrato dai compagni a fine gara.

MODRIC FA 200: IL MESSAGGIO DEL MILAN

Ma non sono stati solo compagni, staff e tifosi croati presenti a Toronto a festeggiare le 200 presenze di Luka Modric con il Milan. Tutto il mondo del calcio si è alzato metaforicamente in piedi per congratularsi con uno dei giocatori più forti della nostra epoca e della nostra storia. Incluso il Milan che su Instagram ha pubblicato la foto di Modric portato in trionfo dai compagni, scrivendo: "200 presenze. Classe infinita. Congratulazioni, Luka!"