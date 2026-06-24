Modric fa 200 in Nazionale, il Milan lo celebra così: "Classe infinita"
Traguardo storico per Luka Modric nella notte italiana. Il fuoriclasse croato e centrocampista del Milan ha raggiunto le 200 presenze con la maglia della Croazia. Lo ha fatto sul palcoscenico più importante e suggestivo, quello del Mondiale, nella partita che i croati hanno vinto 1-0 contro Panama, rilanciando le proprie quotazioni per il passaggio ai sedicesimi di finale. Immenso Modric che è uno dei giocatori più longevi di sempre e che è stato giustamente celebrato dai compagni a fine gara.
MODRIC FA 200: IL MESSAGGIO DEL MILAN
Ma non sono stati solo compagni, staff e tifosi croati presenti a Toronto a festeggiare le 200 presenze di Luka Modric con il Milan. Tutto il mondo del calcio si è alzato metaforicamente in piedi per congratularsi con uno dei giocatori più forti della nostra epoca e della nostra storia. Incluso il Milan che su Instagram ha pubblicato la foto di Modric portato in trionfo dai compagni, scrivendo: "200 presenze. Classe infinita. Congratulazioni, Luka!"
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