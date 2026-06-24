Su Goretzka ora c'è la Juventus: il tedesco può arrivare se parte Thuram

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Il futuro di Leon Goretzka potrebbe essere comunque in Italia: non sarà al Milan ma si candida la Juventus, se dovesse partire Thuram

C'era un tempo, circa un mese fa, in cui il Milan credeva di poter mettere le mani su Leon Goretzka, esperto centrocampista tedesco in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco. L'ex direttore sportivo Igli Tare si era mosso con largo anticipo e, di fatto, aveva strappato un accordo con l'entourage del giocatore e il ragazzo stesso. L'idea sarebbe stata: conquistare la Champions e ufficializzare il colpo anche prima del Mondiale. Il fallimento contro il Cagliari, gli esoneri di massa del giorno dopo e i tempi biblici per la ricostruzione di Cardinale hanno fatto naufragare tutto.

GORETZKA IN ITALIA? C'È LA JUVENTUS

In ogni caso, il futuro di Leon Goretzka potrebbe comunque essere in Italia. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi, il club bianconero è pronto ad andare all'assalto del centrocampista tedesco se Khephren Thuram dovesse partire. Ci sono diversi club che si sono interessati al francese, tra gli ultimi, come riferisce la rosea, anche il PSG. Se dovesse concretizzarsi una cessione, la Juve sarebbe pronta a piombare su Goretzka.