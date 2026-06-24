Leao torna al gol dopo 114 giorni: è il terzo gol a un Mondiale per Rafa

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Dopo la rete di Cremona dello scorso 1° marzo, Rafael Leao è tornato a segnare: si tratta anche della terza rete a un Mondiale

Riecco Rafael Leao, riecco il surf sulle onde del Mondiale americano. Non è stata una rete così decisiva, la ciliegina sul 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, ma visto il rendimento della seconda parte di stagione, il ritorno al gol di Rafael Leao ha pur sempre un suo valore. Considerando tutte le competizioni, il numero 10 milanista non segnava da ben 114 giorni: correva il 1° marzo e Rafa metteva in ghiaccio la trasferta di Cremona su assist di Nkunku. Da quel momento il tracollo di Leao e di tutto il Milan insieme a lui.

LEAO, TERZO GOL AI MONDIALI

Non si tratta di una prima volta per Rafael Leao: il portoghese era già riuscito a timbrare con due gol lo scorso Mondiale in Qatar. È il terzo gol ai Mondiali per Leao. La prima rete la segnò nella vittoria per 2-3 contro il Ghana, esordio nel girone all'ultima rassegna iridata e debutto assoluto per lui; la seconda arrivò a chiudere il 6-1 con cui i portoghesi eliminarono la Svizzera gli ottavi di finale. Ieri è arriva la segnatura numero tre e chissà che non ne possano arrivare altre da qui ai prossimi giorni: le occasioni, di certo, non mancheranno.