La pagella di Rafael Leao, in gol al Mondiale contro l'Uzbekistan
Nel pomeriggio di ieri il Portogallo si è preso la sua bella rivincita, a seguito di tutte le critiche che erano insorte in patria e non solo dopo il pareggio per 1-1 alla prima giornata del Mondiale contro il Congo. La formazione lusitana ha demolito l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro con un netto 5-0. La squadra del CT Roberto Martinez è stata trascinata soprattutto da Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e finalmente iscritto alla festa Mondiale dopo che Messi, Mbappè e Haaland lo avevano messo all'angolo.
PORTOGALLO, LA PAGELLA DI LEAO
Nel finale c'è stata gloria anche per Rafael Leao. Il portoghese del Milan è entrato nei 9 minuti finali più recupero e ha trovato praticamente subito il gol del definitivo 5-0. Un bel destro diretto all'incrocio che vale la sua prima segnatura generale dal 1° marzo (trasferta in campionato contro la Cremonese), il suo terzo gol a un Mondiale dopo i 2 nel 2022 e un 6.5 nella pagella della Gazzetta dello Sport questa mattina. Questo il giudizio della rosea, breve ma incisivo: "Entra, segna e prende parte alla festa".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan