Mondiali, oggi terminano i primi tre gruppi: due rossoneri in campo

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Oggi sono due i giocatori del Milan impegnati al Mondiale e che concluderanno il proprio girone

Siamo già arrivati alla conclusione della fase a gruppi del Mondiale Nordamericano. Oggi si concluderanno i gironi B, C e A in questo preciso ordine: le due partite di ciascun gruppo, come da regolamento e per garantire la correttezza, si disputeranno in contemporanea. Nella giornata di ieri si è concluso il secondo turno con alcuni risultati a sorpresa. Il Portogallo ha spazzato via l'Uzbekistan per 5-0; impresa del Ghana che ha fermato sullo 0-0 l'Inghilterra; la Croazia ha battuto Panama 1-0 con tanta fatica; lo stesso risultato per la Colombia sul Congo. Oggi toccherà a due giocatori del Milan.

MONDIALI, DUE MILANISTI IN CAMPO: IL PROGRAMMA

Come anticipato, il programma di oggi è molto ricco e fitto: ci saranno due giocatori del Milan impegnati. Il primo girone a concludersi sarà il B, quello in cui doveva giocare l'Italia: alle 21 la Svizzera sfida il Canada, con entrambe le squadre a quattro punti e il milanista Ardon Jashari a disposizione della squadra elvetica. In contemporanea Bosnia e Qatar si giocano le chance residue di qualificazione come migliore terza. A mezzanotte si concluderà il girone C: il Brasile sfida la Scozia che non può permettersi di perdere, sull'altro campo il Marocco sfida Haiti già eliminato. Infine alle ore 3 tocca al Messico: i padroni di casa sono già qualificati e affrontano la Cechia, che deve assolutamente vincere. Vedremo se ci sarà spazio per Santiago Gimenez. Nell'altra gara sfida cruciale tra Corea del Sud e Sudafrica.