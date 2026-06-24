Guidi: "Pulisic allettato da New York, difficilmente si accontenterà dei 5 milioni di rinnovo dal Milan"

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Marco Guidi ha illustrato la situazione per il rinnovo di Christian Pulisic, strettamente connessa al suo futuro

Sono davvero pochi i giocatori del Milan certi del proprio futuro. Tra questi, al momento, non c'è Christian Pulisic. Il calciatore americano è considerato sia da Gerry Cardinale che da Ruben Amorim come una pedina insostituibile del club rossonero, eppure il suo contratto scade nel 2027 (con opzione di un anno) e soprattutto in vista ci sono offerte molto allettanti e onerose come quella del New York City FC che mette sul piatto 50 milioni in 5 anni. Il giornalista Marco Guidi ha parlato della situazione Pulisic sulla Gazzetta dello Sport.

PULISIC VUOLE RINNOVO ALLA LEAO

Il commento di Marco Guidi sul futuro di Christian Pulisic e su un suo ipotetico rinnovo contrattuale: "Christian Pulisic, allettato dall’offerta newyorchese, difficilmente potrà accontentarsi dei 5 milioni di cui si discuteva tempo fa. Anche perché, nel frattempo, nella testa di Pulisic è maturata da un po’ l’idea di pretendere un ingaggio superiore quello di Rafa Leao, al momento il calciatore più pagato della rosa con uno stipendio che grazie ai bonus facili tocca i 7 milioni all’anno"