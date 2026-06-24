Serie A 26/27, dei big match del Milan solo i due derby saranno anche su Sky

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Oggi la Lega Serie A ha svelato i big match che saranno trasmessi anche da Sky nella stagione 2026/27. Ecco quelli del Milan

Oggi la Lega Serie A ha svelato quali big match del campionato di Serie A 2026/27 saranno visibili su Sky, oltre che su DAZN. La ripartizione continua ad essere quella delle scorse stagioni: 10 partite ogni turno per DAZN, solo 3 per Sky. Di seguito i big match del Milan e la loro assegnazione televisiva.

SERIE A 26/27, L'ASSEGNAZIONE TELEVISIVA DEI BIG MATCH DEL MILAN

Juventus-Milan DAZN

Milan-Inter Sky/DAZN

Milan-Juventus DAZN

Inter-Milan Sky/DAZN

Roma-Milan DAZN

Napoli-Milan DAZN

Milan-Napoli DAZN

Milan-Roma DAZN

SERIE A 26/27, LA SUDDIVISIONE DELLE GARE

Venerdì, ore 20.45 - slot DAZN

Sabato, ore 15.00 - slot DAZN

Sabato, ore 18.00 - slot DAZN

Sabato, ore 20.45.00 - slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 - slot DAZN

Domenica, ore 15.00 - slot DAZN

Domenica, ore 15.00 - slot DAZN

Domenica, ore 18.00 - slot DAZN e Sky

Domenica, ore 20.45 - slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 - slot DAZN e Sky