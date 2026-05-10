La classifica di Serie A dopo gli anticipi: la Juve vince e, per ora, supera il Milan al terzo posto
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Di seguito la classifica di Serie A al termine del posticipo del sabato sera, che ha visto la Juventus vincere sul campo del Lecce. Stasera alle 20.45 in campo Milan-Atalanta.
SERIE A - LA CLASSIFICA
Inter 85
Napoli 70
Juventus 68
Milan 67
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Udinese 50
Bologna 49
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
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