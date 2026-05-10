La classifica di Serie A dopo gli anticipi: la Juve vince e, per ora, supera il Milan al terzo posto

La classifica di Serie A dopo gli anticipi: la Juve vince e, per ora, supera il Milan al terzo postoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi

Di seguito la classifica di Serie A al termine del posticipo del sabato sera, che ha visto la Juventus vincere sul campo del Lecce. Stasera alle 20.45 in campo Milan-Atalanta.

SERIE A - LA CLASSIFICA

Inter 85

Napoli 70

Juventus 68

Milan 67

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Udinese 50

Bologna 49

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18