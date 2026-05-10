Dove vedere Milan-Atalanta in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
In vista della gara di domani sera a San Siro contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri sta pensando ad alcune novità importanti a centrocampo dove mancherà ancora una volta Luka Modric. Rispetto all'ultima partita in casa del Sassuolo, l'unica conferma sarà quella di Adrien Rabiot, mentre non ci saranno dal primo minuto né Ardon Jashari, né Youssouf Fofana che verranno sostituiti da Samuele Ricci, che sarà in cabina di regia, e Ruben Loftus-Cheek.
DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA
Data: domenica 10 maggio 2026
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Di Paolo
AVAR: Mariani
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