Il CorSport in prima pagina sul mercato: "Affondo Milan: Goretzka per Max"

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Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Campo ma non solo. Il Milan arriva a questa sosta delle Nazionali con la consapevolezza di avere ancora diverse chances nella corsa scudetto, dopo il pareggio dell'Inter a Firenze che fa ben sperare i rossoneri. Diavolo che pensa anche al futuro.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Affondo Milan: Goretzka per Max". Il centrocampista, che a giugno dirà addio al Bayern Monaco, resta sempre il preferito per il centrocampo. Il Diavolo sta aumentando il pressing.