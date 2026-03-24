Ecco l'obiettivo per il centrocampo del Milan. Il CorSport: "Avanti su Goretzka"

Ecco l'obiettivo per il centrocampo del Milan. Il CorSport: "Avanti su Goretzka"MilanNews.it
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Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan pensa al futuro e il primo nome per il centrocampo è quello di Leon Goretzka. Ne parla il Corriere dello Sport questa mattina, che titola: "Avanti su Goretzka. Come spiega il quotidiano, il calciatore piace anche a Inter e Juve, Atletico Madrid e lArsenal.

Il Milan dovrà preparare un’offerta economica convincente, Goretzka punta ad uno stipendio alto dopo quello faraonico da 9 milioni più bonus ricevuto dal Bayern negli ultimi anni. Servirebbe un’offerta da 6-7 milioni più premio alla firma per convincere il centrocampista.