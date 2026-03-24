Milan, c'è ottimismo sul recupero di Leao per il Napoli

Milan, c'è ottimismo sul recupero di Leao per il NapoliMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:09Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Dopo la sosta il Milan è atteso dal big-match in casa del Napoli: più che uno scontro diretto, si tratta di un vero e proprio spareggio che stabilirà chi potrà contendere lo scudetto all'Inter e chi no. Queste due settimane senza partite, saranno fondamentali in casa rossonera per recuperare Rafael Leao, il quale ha saltato l'ultimo match contro il Torino per un fastidio all'adduttore. 

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, c'è ottimismo sul recupero dell'attaccante portoghese che non ha potuto rispondere nemmeno alla convocazione del Portogallo per le due amichevoli oltreoceano contro Messico e Stati Uniti. Il numero 10 milanista potrà così restare a Milanello a guarire con calma.