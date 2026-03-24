Milan, c'è ottimismo sul recupero di Leao per il Napoli
MilanNews.it
Dopo la sosta il Milan è atteso dal big-match in casa del Napoli: più che uno scontro diretto, si tratta di un vero e proprio spareggio che stabilirà chi potrà contendere lo scudetto all'Inter e chi no. Queste due settimane senza partite, saranno fondamentali in casa rossonera per recuperare Rafael Leao, il quale ha saltato l'ultimo match contro il Torino per un fastidio all'adduttore.
Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, c'è ottimismo sul recupero dell'attaccante portoghese che non ha potuto rispondere nemmeno alla convocazione del Portogallo per le due amichevoli oltreoceano contro Messico e Stati Uniti. Il numero 10 milanista potrà così restare a Milanello a guarire con calma.
Pubblicità
Rassegna Stampa
I ruoli e i profili chiesti da Allegri sul mercato. Estate decisiva: ora o mai più. Tutti compatti per scacciare l’ipotesi ritirodi Antonio Vitiello
Le più lette
2 I ruoli e i profili chiesti da Allegri sul mercato. Estate decisiva: ora o mai più. Tutti compatti per scacciare l’ipotesi ritiro
3 MN - Di Canio on fire su Leao: "Se il Milan vuole crescere a livello mondiale non può avere un giocatore che non sa come si alza la mattina o come arriva"
4 Lombardi: "L'Inter vincerà lo scudetto. Milan o Napoli per il secondo posto? Vedo più i rossoneri"
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
MN - Di Canio: "Senza Leao il Milan è più solido. Si arrabbierà con me? Che me ne frega, mica è mio cugino"
Pietro MazzaraSummit di calciomercato: le linee guida emerse dall'incontro. 4-3-3, Leao e rimonta: tutto passa da Napoli
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Obiettivi del gruppo e obiettivi dei giocatori: farli coincidere per vincere
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com