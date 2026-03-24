Il Milan tornerà in Australia per la tournée estiva

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Il Milan si appresta a tornare in Australia per la tournée estiva e probabilmente farà ancora base a Perth, dove era stato già un anno fa e dove avrebbe potuto giocare anche la partita di campionato contro il Como. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che alla spedizione rossonera mancheranno sicuramente alcuni giocatori impegnati al Mondiale. In quei giorni ci saranno in Australia anche Juventus e Inter che si sfideranno, mentre al momento pare che i rossoneri non metteranno in calendario amichevoli con le altre due squadre italiane.

MILANELLO, DOMANI POMERIGGIO LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI SENZA I NAZIONALI

La vittoria per 3-2 di sabato pomeriggio contro il Torino a San Siro, ha permesso al Milan di arrivare alla sosta con la testa e il cuore più leggeri: necessario visto il momento della stagione e dato che al rientro dalla pausa i rossoneri saranno impegnati in una partita complicatissima, contro il Napoli al "Maradona". Tra domenica e ieri, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha concesso qualche giorno di riposo a quei giocatori del Diavolo che non saranno impegnati in nazionale durante questa sosta: sono appena undici della prima squadra di cui tre portieri (P. Terracciano, Torriani e Pittarella) e tre infortunati (Gabbia, Loftus-Cheek, Leao). La ripresa degli allenamenti è stata programmata per domani, mercoledì pomeriggio a Milanello. Al lavoro sul campo i giocatori non convocati dal proprio paese, verosimilmente con i ragazzi di Milan Futuro come accade spesso in queste soste forzate che svuotano il centro sportivo di Carnago.