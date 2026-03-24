Tuttosport sul Milan: "Allegri e l'idea 4-3-3 tra tentazione e dubbi"

Tuttosport sul Milan: "Allegri e l'idea 4-3-3 tra tentazione e dubbi"MilanNews.it
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Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Settimana positiva per il Milan che, dopo la vittoria sul Torino e il successivo pareggio dell'Inter a Firenze, arriva a questa sosta delle Nazionali con molto ottimismo in vista dell'ultimo rush della stagione. Adesso la rimonta è meno complicata di qualche settimana fa. 

Intanto l'edizione odierna di Tuttosport si interroga sul modulo del Milan: "Allegri e l'idea 4-3-3 tra tentazione e dubbi". Anche contro i granata, i rossoneri hanno svoltato dopo aver cambiato modulo. Allegri ci pensa, ma i dubbi sono diversi.