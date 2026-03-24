La Gazzetta titola: "Milan e Napoli: chi ne ha di più?"

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"Milan e Napoli: chi ne ha di più?": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che analizza come le due squadre arriveranno al big-match del 6 aprile da cui uscirà la vera antagonista all'Inter per lo scudetto. In questa stagione, i rossoneri hanno fatto molto meglio negli scontri diretti che contro le piccole e inoltre, rispetto agli azzurri che erano partiti con l'obiettivo di bissare il tricolore di un anno fa, hanno sicuramente meno pressioni. La sosta sarà utile per recuperare al meglio alcuni giocatori, in primis Rafael Leao che ha saltato l'ultima partita contro il Torino per un problema all'adduttore.

Per quanto riguarda invece il Napoli, la Rosea spiega che a suo vantaggio c'è sicuramente il fatto che solo due giocatori saranno impegnati oltreoceano durante questa sosta contro i sei del Milan. Il big-match del 6 aprile si giocherà poi in casa degli azzurri e il fattore Maradona potrebbe essere determinante. In campo gli occhi saranno puntati soprattutto su Hojlund, che è il centravanti che manca tanto al Diavolo.