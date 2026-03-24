Il CorSera titola sul Milan: "La strategia di Max per ritrovare i gol"

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Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così sul Milan: "La strategia di Max per ritrovare i gol". Se il Diavolo vuole provare davvero provare a rimontare l'Inter servono i gol dei suoi attaccanti. Rafael Leao non ha giocato contro il Torino per un fastidio all'adduttore, ma c'è ottimismo per recuperarlo per il big-match dopo la sosta contro il Napoli che dirà chi potrà contendere lo scudetto ai nerazzurri. Christian Pulisic non ha ancora segnato nel 2026, ma va detto che la borsite lo ha tormentato a lungo. Ora l'americano sta bene, deve solo trovare un gol per sbloccarsi.

Contro il Torino, si è rivisto in campo Santiago Gimenez, out da fine ottobre 2025 per un problema alla caviglia. Il messicano scalpita, ha grande voglia di giocare e di mettersi in mostra dopo tanti mesi fuori. Anche perchè c'è un posto al Mondiale con il suo Messico da conquistare e per farlo dovrà fare bene con la maglia del Milan.