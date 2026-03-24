Il QS in apertura: "La volata per lo scudetto si riaccende dopo la sosta"
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Il Milan, ora, ci spera. Il weekend di Serie A che si è appena concluso ha donato nuova consapevolezza ai rossoneri che, dopo la vittoria sul Torino e il successivo pareggio dell'Inter a Firenze, ora credono a quella che sarebbe una rimonta clamorosa.
Ne parla il QS nella sua edizione di giornata: "La volata per lo scudetto si riaccende dopo la sosta". Sono 6 i punti di distanza tra Inter e Milan, il Napoli ha una lunghezza in più del Diavolo e a Pasquetta c'è Napoli-Milan. Si entra nella fase decisiva.
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