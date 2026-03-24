Il Milan verso il Napoli, il CorSport: "Domani senza tredici nazionali"

Il Milan verso il Napoli, il CorSport: "Domani senza tredici nazionali"MilanNews.it
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Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo la sfida contro il Torino, Max Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla squadra che si troverà Max alla ripresa: "Domani senza tredici nazionali".

La ripresa degli allenamenti avverrà infatti domani senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali: De Winter (Belgio), Saelemaekers (Belgio), Modric (Croazia), Estupinan (Ecuador), Odogu (Germania U20), Tomori (Inghilterra), Bartesaghi (Italia U21), Maignan (Francia), Rabiot (Francia), Pavlovic (Serbia), Jashari (Svizzera), Athekame (Svizzera U21) e Pulisic (Usa). 