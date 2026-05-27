Dallera: "Ibra deve smettere di fare Ibra. Deve imparare un mestiere: finora macchietta"

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Il collega Daniele Dallera questa mattina si è interrogato sul Corriere della Sera in merito al ruolo che ha avuto, che ha e che avrà Ibrahimovic

Il nuovo Milan di Gerry Cardinale ha una figura trainante molto chiara: Zlatan Ibrahimovic. Dopo il suo primo anno fallimentare con Fonseca e Conceiçao, in cui mise la faccia in molte operazioni di mercato in estate e in inverno, lo svedese in questa stagione è perlopiù scomparso dai radar. In realtà è sempre stato presente e ha alimentato lo scontro con Massimiliano Allegri, promuovendo la tabula rasa che è divenuta realtà lunedì, all'indomani della non qualificazione in Champions League. A parlare della sua figura il giornalista Daniele Dallera che ne ha scritto oggi sul Corriere della Sera.

Il commento del collega Daniele Dallera sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan: "Ibra deve smettere di fare Ibra, soprattutto deve imparare un mestiere, quello di manager, dirigente, come minimo del consulente (tecnico). Del Milan. Finora è stata una macchietta. Da quando ha smesso d i giocare, lasciando tutti gli appassionati di calcio nello sconforto, in crisi di astinenza da fuoriclasse, non si capisce bene cosa abbia fatto. Da leader in campo a comparsa inconsistente dietro la scrivania".