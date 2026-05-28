Rivoluzione Milan, il CorSera apre con le parole di Capello: "ll repulisti di Cardinale? E' lo stile americano"

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Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato la scelta del patron del Milan Gerry Cardinale di mandare via tutti dopo la mancata qualificazione in Champions

In merito alla nuova rivoluzione in atto al Milan, il Corriere della Sera apre questa mattina in prima pagina con le parole di Fabio Capello: "ll repulisti di Cardinale? E' lo stile americano". L'ex tecnico rossonero ha commentato così le forte decisioni prese dal patron milanista dopo la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo: "Il via tutti di Cardinale? Beh direi in pieno American style. Il Milan riparte da Ibra? Sì, ma gli altri nomi che sento non mi tranquillizzano, tutt’altro. Leggo di possibili direttori sportivi inglesi o americani quando quelli italiani sono un’assoluta eccellenza. Ma perché? Incredibile. Sembra di essere alla fiera dell’est. Sono scioccato".

Capello ha poi continuato: "Cosa farei io per guarire il Milan? E' una domanda difficile a cui rispondere. L’errore più grave è che nessuno è stato in grado di capire il motivo di questo tracollo. Perché nelle prime 25 giornate la squadra ha perso solo una partita e nelle ultime 13 ben sette? Prima di mandare via tutti, bisognava risalire a un perché. Se lo si individua, allora si è a buon punto. Sennò non si possono fare delle scelte, è inutile tagliare teste. O chi arriva è un mago e usa la bacchetta magica o non lo so. Auguri a chiunque verrà nominato".