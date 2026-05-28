Panchina Milan: no di Iraola, in corsa Xavi, Glasner e Motta. Occhio anche a Hutter, allievo di Ralf Rangnick

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Sfumato Iraola, il Milan sta valutando altri allenatori come Xavi, Glasner e Motta. Attenzione poi anche all'allievo di Rangnick, Hutter

In casa rossonera è arrivato il primo rifiuto per la panchina: il preferito del Milan dopo l'esonero di Max Allegri era Andoni Iraola, che ieri ha salutato il Bournemouth, ma il basco preferisce restare in Inghilterra e il suo futuro dovrebbe essere al Crystal Palace che gli offre un ingaggio più alto e soprattutto un budget per il mercato molto più ricco rispetto a quello del Diavolo.

Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che ora possono tornare in gioco altri allenatori, come per esempio Xavi, che è stato compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic al Barcellona, Oliver Glasner, il quale ieri ha detto addio al Crystal Palace dopo aver vinto la Conference League, e Thiago Motta, già accostato in passato al Diavolo. Attenzione però anche ad un altro profilo che potrebbe scalare posizioni nella lista del Milan, vale a dire quello di Adi Hutter, ex tecnico del Monaco e soprattutto allievo di Ralf Rangnick, a cui il club di via Aldo Rossi sta pensando di affidare il ruolo di direttore tecnico.