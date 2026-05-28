Rivoluzione Milan, Capello scioccato: "Leggo di possibili ds inglesi o americani quando quelli italiani sono un’assoluta eccellenza. Sembra di essere alla fiera dell’est"

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Il Corriere della Sera ha intervistato Fabio Capello, ex tecnico rossonero, il quale ha commentato così la rivoluzione al Milan di Gerry Cardinale che ha mandato via tutti dopo la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo: "Il via tutti di Cardinale? Beh direi in pieno American style. Il Milan riparte da Ibra? Sì, ma gli altri nomi che sento non mi tranquillizzano, tutt’altro. Leggo di possibili direttori sportivi inglesi o americani quando quelli italiani sono un’assoluta eccellenza. Ma perché? Incredibile. Sembra di essere alla fiera dell’est. Sono scioccato".

Capello ha poi continuato: "Cosa farei io per guarire il Milan? E' una domanda difficile a cui rispondere. L’errore più grave è che nessuno è stato in grado di capire il motivo di questo tracollo. Perché nelle prime 25 giornate la squadra ha perso solo una partita e nelle ultime 13 ben sette? Prima di mandare via tutti, bisognava risalire a un perché. Se lo si individua, allora si è a buon punto. Sennò non si possono fare delle scelte, è inutile tagliare teste. O chi arriva è un mago e usa la bacchetta magica o non lo so. Auguri a chiunque verrà nominato".